Ankara Jandarması sanal devriyede 407 siteye erişim engeli getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığının 16-22 Kasım'daki sanal devriyesinde incelenen 793 hesap ve URL'den 407 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sitelerden 342'si yasa dışı bahis, 5'i dolandırıcılık, 60'ı müstehcen içerik nedeniyle Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine erişim engellendi.
Alınan bilgiye göre, 16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda, 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.