Türk Hava Kuvvetleri'nden PKK Hedeflerine Hava Harekatı
Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef başarıyla vuruldu. Bu harekat, öngörülen terör tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin kararlılığını ortaya koyuyor.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu.