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Ankara haberleri | Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi

Ankara haberleri | Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi

Ankara bölgesinden gelen habere göre Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kızılcahamam Millet Bahçesi, Kurban Bayramının ikinci günü hizmete girmesi ile birlikte hafta sonları yapılan konserler ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapılan Engincan konseri ardından bir açıklama yaparak "Millet Bahçemiz Kızılcahamam'a çok yakıştı. Kızılcahamam Millet Bahçemiz ve misafirlerimiz bir başka güzel. Gençlerimizle ve her daim genç kalan hemşehrilerimizle bir araya geldik, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı."

AA / Osman Karaslan - Güncel

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