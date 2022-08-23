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Ankara haberleri: Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

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Ankara haberleri: Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

Ankara habere göre ANKARA'da, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

ANKARA'da, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan 4 kişiyi tespit etti. Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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