Ankara haberi | Kızılcahamam'da belediyenin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor Ankara yerel gündem haberine göre Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri sürüyor. Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri sürüyor. Her hafta cuma ve cumartesi günleri ünlü sanatçıları ilçede ağırlayan Kızılcahamam Belediyesince, ağustos ve eylül aylarında ilçe sakinlerine müzik ziyafeti sunulacak. Etkinliklerde çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edilecek. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 7 konser ile yaz etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıllarda pandemi nedeniyle konser yapamamıştık. Bu yaz Kızılcahamam'da müziğe doyacağız." ifadelerini kullandı. Güncel AA / Osman Karaslan Kızılcahamam Güncel Haberler

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