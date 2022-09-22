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Ankara haberi | AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı

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Ankara gelişmesine göre Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua...

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması

Afad Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması

Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua etmesi

İyilik trenlerinin uğurlanması

ANKARA - AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı.

Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel

Pakistan Ankara İyilik AFAD Güncel Haberler

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