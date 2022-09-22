Ankara haberi | AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı
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Ankara gelişmesine göre Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua...
Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları
TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması
Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması
Afad Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması
Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua etmesi
İyilik trenlerinin uğurlanması
ANKARA - AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı.
Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel