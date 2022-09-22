Ankara haberi | AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı Güncel Haberler Ankara gelişmesine göre Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua... Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'un konuşması Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin konuşması Afad Afetlere Müdahale Genel Müdürü Önder Bozkurt'un konuşması Altındağ müftüsü Orhan Örnek'in dua etmesi İyilik trenlerinin uğurlanması ANKARA - AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Tankulu Pakistan Ankara İyilik AFAD Güncel Haberler

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