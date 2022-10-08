Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: "(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak" Güncel Haberler Ankara gündem haberi: Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Törene katılanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi Video gösterimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve... Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Törene katılanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi Video gösterimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1) Kaynak: AA / Güncel İklim Değişikliği Cinderesi Altındağ Güncel Haberler

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