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Ankara gündem haberleri... Bakan Kurum: "(Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm ) Projemiz hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak"

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Ankara gündem haberi: Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Törene katılanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi Video gösterimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve...

Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni

Törene katılanlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un törenin yapıldığı salona gelmesi

Video gösterimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Cinderesi Altındağ Güncel Haberler

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