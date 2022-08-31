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Ankara haberleri... ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binası ve konsolosluk hizmetleri basına tanıtıldı (1)

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Ankara gündem haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Çukurambar'daki yeni hizmet binası ve geliştirilen konsolosluk hizmetleri, Ankara'daki haber ajansları muhabirlerine tanıtıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Çukurambar'daki yeni hizmet binası ve geliştirilen konsolosluk hizmetleri, Ankara'daki haber ajansları muhabirlerine tanıtıldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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