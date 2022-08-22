Ankara gündem haberi: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi Güncel Haberler Edinilen Ankara gelişmesine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı. Güncel Kaynak: AA / Fuat Kabakcı Mahmut Abbas Filistin Ankara Güncel Haberler

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