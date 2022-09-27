Ankara gündem haberi: Dışişleri Bakanlığına çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü...
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Ankara haber: Dışişleri Bakanlığına çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü tepki iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü tepki iletildi.