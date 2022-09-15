Ankara gündem: Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı

Başkentte Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü vesilesiyle ülkenin ulusal kahramanı ve eski devlet başkanı Juan Rafael Mora Porras'ın büstü törenle açıldı.

Açılış törenine, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Fallas burada yaptığı konuşmada, Juan Rafael Mora Porras'ın Meclis tarafından milli kahraman ilan edildiğini söyledi.

Ülkesinin ulusal bağımsızlığında çok önemli bir rol alan Porras'ın ekonomik kalkınmada da önemli adımlar attığını belirten Fallas, milli kahramanlarının ülkesinde inşa ettiği yapılara değindi.

Büyükelçi Ünlü de büstün açılışından dolayı Kosta Rika Ankara Büyükelçiliğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek büstün iki ülke ilişkilerine hayırlar getirmesini diledi.