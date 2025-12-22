ABB: Gar İstasyonu'nda bir kişinin yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir

Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gar İstasyonu'ndaki yangın alarmının bilinçli bir şekilde devreye alındığını açıkladı. Olayla ilgili hukuki yollara başvurulacak ve suç duyurusunda bulunulacak.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gar'da yangın alarmının devreye girmesine ilişkin, "Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı. Kimliği belirsiz şüphelinin yangın alarmına bastığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, Gar İstasyonu'ndaki yangın alarmının devreye girmesi ve otomatik anons sisteminin aktif hale gelmesine ilişkin, "Bugün, Gar İstasyonu'nda yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sistemimiz aktif hale gelmiş, bu durum kısa süreli bir panik yaşanmasına neden olmuştur. Olayın ardından detaylı inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, bir kişinin bilinçli şekilde yangın alarmını devreye aldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak hukuki tüm yollara başvurulacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yangın alarmına bastığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

