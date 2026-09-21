Ankara Etimesgut'ta motosiklet kadına çarptı; 2 yaralı, kaza araç kamerasına yansıdı

Ankara Etimesgut'ta motosiklet kadına çarptı; 2 yaralı, kaza araç kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Etimesgut'ta dün sabah yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı; yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza araç kamerasına yansıdı.
ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafik lambalarında bekleyen araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y. isimli kadına, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.