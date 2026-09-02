Haberler

Gökçek savcılığa ifadeye çağrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor

Kürt vatandaşlara ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketliyor
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda

Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

AKOM o güne dikkat çekti! Çok Fena geliyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Evdeki silah küçük Muhammet'in sonu oldu
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı