Ankara Emniyeti, uyuşturucuyla mücadele günü dolayısıyla AVM'de farkındalık standı kurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla, toplumsal farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Yenimahalle'deki bir AVM'de stant kurdu.

Etkinlikte polisler, vatandaşları uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yüksek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti.