Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan Maksut Yüksek Konya'dan törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kentten törenle uğurlandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yüksek, meslektaşlarından helallik istedi.

Büyük bir sorumluluğu, layığıyla taşımaya gayret gösterdiğini aktaran Yüksek, şöyle konuştu:

"Bu süreçteki en büyük gücümüz, devletimize sadık, polisine dost, kadirşinas Konyalı hemşerilerimizin bizden esirgemediği o samimi duaları ve desteği olmuştur. Konya bizim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda ailemle birlikte huzur bulduğumuz bir yuva olmuştur. Bizleri bir hemşehriniz, bir kardeşiniz ve bir evladınız olarak bağrınıza bastığınız için hepinize minnettarım. Bugün bu güzel şehirden ayrılırken gönlümü burada bırakıyor, yanımda çok güzel dostluklar ve unutulmaz anılar götürüyorum."

Yüksek, konuşmasının ardından emniyet personeliyle vedalaştı.

Ardından tören mangasını selamlayan Yüksek, çiçek takdim edilerek Ankara'ya uğurlandı.