Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Emniyet Müdürlüğünden Van'da şehit olan asker için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Müdürlüğün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2 Kasım 2026 tarihinde Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin rahatsızlanarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
ABD'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

Anne evinde dehşet anları! Cinsel organını kesip ateşe verdi
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

İzmir'de fahri müfettişin taksiciye kestiği yaya geçidi cezası iptal edildi! Avukat kızı: Emsal karar

Yaya geçidi cezası mahkemeden döndü! Gerekçesi sürücülere emsal