Ankara Eczacı Odası'nın Yeni Dönemi ve Projeleri

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, "Güzel bir ekiple Ankara Eczacı Odası'nı fark yaratır hale getirdik. Önümüzdeki süreçte de Türk Eczacıları Birliği politikasında da daha aktif bir rol alarak Ankara eczacısının iradesini Türk Eczacıları Birliği'nde de temsil edeceğiz. Böyle de bir hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için hayırlı olur. Güzel bir çalışma dönemi geçiririz diye düşünüyorum" dedi.

Ankara Eczacı Odası'nın Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda bir kez daha başkan seçilen Cem Abbasoğlu, yeni dönemdeki projelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Dünya Eczacılar Günü'nü de kutlayan Abbasoğlu, şunları söyledi:

"2009 yılında İstanbul'da yapılan FIP'nin kongresinde Türk Eczacıları Birliği'nin önerisiyle 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanılmaya başlandı. Tüm dünyada şu an Dünya Eczacılar Günü ortak olarak kutlanıyor. Tabii eczacılık kadim bir meslek. İnsanlığın başından beri halka hizmet, insanlığa hizmet için şifa dağıtan bir meslek grubuyuz. Şu anda da dünyada da Türkiye'de de dört bir yanda halkımızın en yakın sağlık hizmet danışmanlığını sürdürüyoruz. Bu bakımdan mesleğimizin en önemli yapısı halka yakın olmak, halkla iç içe olmak ve onların her derdine deva olmaya çalışmak. Biz eczacılar olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine halkımızın sağlık danışmanlığı hizmetini en iyi şekilde yürüteceğiz.

Ülkemizde de 30 bini aşkın noktada 7/24 hizmet veriyoruz. Kutsal mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek ve vatandaşlarımıza sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak için mesleğimizi icra etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm meslektaşlarımın da Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Hepsine çalışmalarında da başarılar diliyorum."

Abbasoğlu, projelerini şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Eczacı Odası'nın seçimlerini de tamamladık. Meslektaşlarımızın büyük teveccühüyle yeniden bu dönemde de Ankara Eczacı Odası'nı bizim yönetimimizin yönetmesine karar verdiler. Biz bu bayrağı 2019 yılında devralmıştık. Hala da en iyi şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de meslektaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edip, onların haklarını savunup, en iyi şekilde mesleğimizi icra etmeleri noktasında dayanışmayı daha da güçlendireceğiz.

Tabii toplum sağlığı içinde çok güzel projeler yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunlara devam edeceğiz. Devam eden projelerimiz var. Onları tamamlayacağız. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız. Mesleğimiz için, halkımız için, meslektaşlarımız için çok daha fazlasını ortaya koyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Gerçekten de güzel bir ekiple Ankara Eczacı Odası'nı fark yaratır hale getirdik. Önümüzdeki süreçte de Türk Eczacılar Birliği politikasında da daha aktif bir rol alarak Ankara eczacısının iradesini Türk Eczacıları Birliği'nde de temsil edeceğiz. Böyle de bir hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için hayırlı olur. güzel bir çalışma dönemi geçiririz diye düşünüyorum."