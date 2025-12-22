Ankara'da "Bir Makam, İki Zaman" konseri sanatseverlerle buluşacak
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, 25 Aralık'ta 'Bir Makam, İki Zaman: Klasikten Neoklasiğe' konseriyle sahne alacak. Konser, klasik Türk müziği ve neoklasik üslubu bir araya getirecek.
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Bir Makam, İki Zaman: Klasikten Neoklasiğe konseriyle 25 Aralık'ta sahne alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan konser, Türk musikisinin klasik üslubuyla neoklasik yaklaşımını aynı programda bir araya getirecek.
Şefliğini Tolga Özkabakçı'nın üstlendiği konserde, genç solistler Cihat Akkulak, Esila Özsürücü, Hüsnü Karakuş, Kamil Özsoy ve Şükran Bayburt kendi makam anlayışlarını yansıtan ikişer eser seslendirecek.
Musikinin sürekliliğini ve yenilenme gücünü anlatmayı amaçlayan konser, 25 Aralık Perşembe saat 20.00'de Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Biletler, "biletinial" internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.