Ankara'dan kısa kısa

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Yukarı Bağdere köyünde hayırsever tarafından yaptırılan çeşme törenle açıldı.

İş insanı Mehmet Gökbulut'un babası Tahir Gökbulut hayratına yaptırdığı çeşmenin açılışına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ile köy halkı katıldı.

Gökbulut, Güngör ve Doğanoğlu'nun yaptığı konuşmaların ardından mevlit okutuldu, yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Doğanoğlu, Mehmet Gökbulut'a teşekkür plaketi takdim etti.

Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan meslek lisesine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Coşkun, okul müdürü Hakan Uysal eşliğinde atölyeleri gezdi, yapılan çalışmalar ve üretimlerle ilgili bilgi aldı.

Okulun atölyelerinde gerçekleştirilen başarılı projeleri takdir eden Coşkun, Lise ile Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında başlatılan İHA ve dron çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

Coşkun, son olarak öğretmenlerle sohbet etti, çalışmalarında onlara başarılar diledi.

Beypazarı İlçe Müftülüğü ekim ayında etkinlikler düzenleyecek

İlçe Müftülüğünce, sabah namazı buluşması, cami-kadın-aile buluşması, hayatını kaybeden din görevliler için Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda mevlit okutulması, Diyanet Gençlik Merkezi'nde yazar-okur buluşması ile resmi kurumlar, esnaf odası, hasta ve şehit ile gazi yakınlarına ziyaret etkinlikleri düzenlenecek.

Tarihi İncili Camisi'nde emekli din görevlileriyle sabah namazı buluşmasında bir araya gelen İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, her etkinliği çok önemsediklerini ve bu etkinlikleri düzenleyerek cemaati bilgilendirmeye çalışacaklarını belirti.

Müftü Süsün, bir süre önce eğitim öğretime başlayan Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu'nda da incelemelerde bulundu.