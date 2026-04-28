Ankara'daki trafik kazasında ölen hamile kadın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Ankara'da doğum için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Sultan Kuduş'un cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

Ankara'da doğum için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Sultan Kuduş'un cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

Kuduş'un (26) cenazesi, yakınlarınca alınıp memleketi Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'ne getirildi.

Anne ve bebeği, mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan Kuduş'un doğum sancılarının başlaması üzerine ailesiyle hastaneye gitmek üzere yola çıktığı, bu sırada meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kuduş ve karnındaki 9 aylık bebeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç kadının bebeğine "Asel Mihra" ismini vermeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman
