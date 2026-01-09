Haberler

Aski: Saat 16.00 İtibarıyla Ankara Genelinde Basınç Düşüklüğü Kaynaklı Geçici Su Kesintileri Sona Ermektedir

Güncelleme:
ASKİ, Ankara genelindeki basınç düşüklüğü nedeniyle yaşanan geçici su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmalar tamamlandı ve yeni sistem devreye alındı.

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintilerinin sona ereceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
