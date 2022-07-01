Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da dün yaşanan sağanakta Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın (21) cenazesi toprağa verildi. Ankara'da dün yaşanan sağanakta Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın (21) cenazesi toprağa verildi. Doğanay için Karşıya Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Doğanay'ın ailesinin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Doğanay'ın yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü. Namazın ardından Doğanay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Ankara'da dün meydana gelen sağanak sonrası Keçiören'deki evini su basması sonucu hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay'ın cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı. AA / Orhan Onur Gemici - Güncel Güncel Haberler

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