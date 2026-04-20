Başkentte boya fabrikasında yangın
Sincan ilçesindeki Alcı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan