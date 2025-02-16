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Ankara'daki barajların su durumu alarm veriyor

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Ankara'da barajların doluluk oranları düşüşte. 16 Şubat'ta aktif kullanılabilir su yüzdesi %18,07 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir azalma yaşandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Şubat'ta yüzde yüzde 18,07 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,83, aktif doluluk oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

BİR ÖNCEKİ YILIN VERİLERİNE GÖRE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret ederken; Şubat 2024 tarihinde toplam doluluk oranı yüzde 46,46, aktif doluluk oranı ise yüzde 39,22 seviyesindeydi. Barajların toplam su depolama kapasitesi 1.585.393.000 metreküp olup, 14 Şubat 2025 itibarıyla barajlardaki mevcut su miktarı 441.257.000 metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 736.614.000 metreküptü.

Ankara'daki barajların su durumu alarm veriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Birşey olmaz. Her gün gusül abdesti almazsanız, kalan su Ankara'ya yeter :DDD

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