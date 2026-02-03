Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 14,04 Seviyesine Çıktı

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 14,04 seviyesine çıktı; aktif kullanılabilir su miktarı da 52 milyon metreküp olarak ölçüldü.

ASKİ, baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı. Ankara'daki barajların 2025 Aralık ayından itibaren yüzde 1 olan aktif doluluk oranı bu ay yüzde 4,3 oldu. Toplam doluluk oranı da yüzde 14,04 seviyesine çıkarken, aktif kullanılabilir su miktarı da 52 milyon metreküp olarak ölçüldü.

ASKİ verilerine göre, yılın ilk ayında barajlara 55 milyon 762 bin metreküp su girişi oldu. 2025 yılı Ocak ayında ise barajlara su girişi yalnızca 23 milyon 485 bin metreküp olarak kaydedilmişti.

Verilere göre, Çamlıdere Barajı 1 milyar 108 milyon metreküp kapasiteye sahip olmasına rağmen yüzde 14,33 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde, Çubuk 2 Barajı yüzde 8,37, Eğrekkaya Barajı yüzde 22,82, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 10,40 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla dikkati çekti. Kargalı Barajı'nın ağustos ayındaki su yüzdesi 99,63 iken şuan ki su yüzdesi 15,50. Türkşerefli Barajı'nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olduğu belirtildi.