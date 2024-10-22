Ankara'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Söğütözü Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 8 araç karıştı. Kazada bir sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu, ancak araçların kaldırılmasıyla durum normale döndü.
ANKARA'da 8 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde meydana geldi. 8 araç zincirleme kazaya karışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Haber: Salih HÜDAVERDİ- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,