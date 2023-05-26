Ankara'da Yolun Ortasında Oyun Havası Oynandı

Ankara'da bir garip olay: Yolun ortasında oyun havası oynadı, sürücülere zor anlar yaşattı

ANKARA - Ankara'da bir kişi trafiğe aldırmadan cadde ortasında oyun havası oynayarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın çeşitli büyük caddelerinde bir kişi kulaklıklarını takarak trafiğe rağmen oyun havası oynadı. Sorumsuz kişi hem kendi canını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı. Sürücülerin çaldığı kornalara aldırış etmeyen vatandaş oynamaya devam ederken sürücüler ise zor anlar yaşadı.