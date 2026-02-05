Haberler

Sopalı ve bıçaklı 'yol verme' kavgası kamerada: 2 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir yol verme nedeniyle yaşanan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan sopalı ve bıçaklı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesi İskitler semti Samanyolu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil sürücüleri yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin sürücüsü ve beraberindeki kişi, bıçak ve sopalarla hafif ticari aracın sürücüsünün üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, hafif ticari araç sürücüsünün de çakıyla otomobilden inen 2 kişiye karşı koymaya çalıştığı görüldü. Hafif ticari araç sürücüsünün beraberindeki kadının da biber gazı sıktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılırken, olay anına ilişkin görüntü, sanal medyada paylaşıldı. Görüntü üzerine çalışma yapan polis ekipleri, otomobildeki N.S. ve F.İ.'yi, evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
