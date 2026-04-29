Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki yol çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Polatlı Belediyesi ekiplerinin Yenidoğan Mahallesi'nde yaptığı yol çalışması sırasında, kafatası ve kemik parçaları buldu. Belediye ekipleri çalışmayı durdurarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yapı. İncelemenin ardından kemik parçaları alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerin kime ait olduğu otopsi sonucu belirlenecek.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, "Mahallemizde belediye ekiplerinin yeni yol açma çalışması sırasında kazı esnasında kemik parçaları ortaya çıktı. Biz de durumu hemen yetkililere bildirdik, ekipler kısa sürede bölgeye geldi. Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi olabilir; ancak net bir bilgimiz yok. Bölgemizde herhangi bir savaş yaşanmadı. Kemik parçalarının çok eski bir tarihe ait olduğunu da düşünmüyoruz. En yakın savaş alanı buraya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor. Bulunan parçalar arasında kafatası, kol, bacak, kaburga ve kalça kemikleri yer alıyor" dedi.

