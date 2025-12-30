Yılbaşı Nedeniyle Ankara'da Bazı Yollar Saat 18.00'den İtibaren Trafiğe Kapalı Olacak

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında 31 Aralık 2025 günü araç trafiğine kapatılacak yol ve caddeleri açıkladı. Buna göre, bazı güzergahlar saat 18.00'den itibaren programlar sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 günü saat 18.00'den itibaren Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ile GMK Bulvarı'nın tamamı araç trafiğine kapatılacak. Milli Müdafaa Caddesi, Aşkabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Olgunlar Caddesi, Selanik Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Azerbaycan Caddesi (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi, Kumrular Caddesi, Tunus Caddesi ve Tuna Caddesi de kapalı olacak güzergahlar arasında yer aldı.

Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ile İnkılap Sokağı, Konur Sokağı, Karanfil Sokağı, Bilge Sokağı, Bülten Sokağı, Çığır Sokağı ve Bayındır Sokağı'nın tamamının da araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Filistin Caddesi, Polonya Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve Kuleli Caddesi'nin de programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacağını açıkladı.