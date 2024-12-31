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Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla şehirde geniş güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı. 18,735 emniyet ve 1,789 jandarma personeli, 403 noktada görev alacak. Ayrıca, bazı yollar saat 19.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki yılbaşı tedbirlerine ilişkin, "Emniyet ve jandarma personelimiz ciddi güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda jandarma, 1789 personel, 302 araçla, Emniyet Müdürlüğümüz ise 18 bin 735 personelle 403 noktada görevlerinin başında olacaklar." dedi.

Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Öncelikli hedeflerinin Ankaralılar için huzur ve güven ortamını sağlamak olduğunu belirten Şahin, vatandaşlardan ihtiyaç durumunda kolluk kuvvetlerini ya da diğer görevli birimleri aramalarını istedi.

Şahin, itfaiye, hastane, ambulans, ulaşım ile elektrik ve su gibi teknik arıza hizmetleri personelinin vatandaşlar için görevde olacağını kaydederek "Emniyet ve jandarma personelimiz ciddi güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda jandarma, 1789 personel, 302 araçla, Emniyet Müdürlüğümüz ise 18 bin 735 personelle 403 noktada görevlerinin başında olacaklar." diye konuştu.

Şehirlerarası yollar, A?Tİ, tren garı, YHT, Esenboğa Havalimanı, eğlence merkezleriyle halkın yoğun olabileceği kritik noktalarda sıkı denetimler yapılacağı bilgisini veren Şahin, tüm Ankaralıların yeni yılını kutlayarak, 2025'in mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenni etti.

Trafiğe kapatılacak yollar

Ayrıca, bugün saat 19.00'dan itibaren tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

"Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü, Filistin Caddesi'nin, Azerbaycan Caddesi'nin, Selanik Caddesi'nin, Yüksel Caddesi'nin, Olgunlar Caddesi'nin, Kumrular Caddesi'nin, İnkılap Sokak'ın, Karanfil 1. ve 2. Sokak'ın ve Konur 1. ve 2. Sokak'ın tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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