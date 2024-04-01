Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 09.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 60.36, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok 31.69 yüzde oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 60.36'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.69'unu aldı.