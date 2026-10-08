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Ankara'da yeni nesil suç örgütü soruşturmasında 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı iş yeri sahiplerinin suç örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler neticesinde söz konusu yapılarla irtibatlı olduğu tespit edilen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 9 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda suç unsuru olan çok sayıda eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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