Ankara'da Yayalara Araç Çarptı: 2 Yaralı

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Kaza anı, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.