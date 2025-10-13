Haberler

Ankara'da Yayalara Araç Çarptı: 2 Yaralı

Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
