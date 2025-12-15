Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da sahiplendiği yavru köpekleri öldürdüğü ve hayvanlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muhammet Mustafa Duman'a, "evcil hayvanı kasten öldürme" ve "hayvana cinsel istismar" suçlarından verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararına göre, Karşıyaka Mezarlığı çevresinde sahipsiz hayvanlarla ilgilenen hayvanseverler, 26 Nisan'da sanığa 3 yavru köpek sahiplendirdi.

Ertesi gün köpeklerin durumunu öğrenmek isteyen hayvanseverler, olumsuz yanıt verilmesi ve köpeklerin gösterilmemesi üzerine sanık hakkında şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında sanığın dijital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonunda binlerce hayvan müstehcenliği içeren görüntü bulunduğu, internet arama geçmişinde "hayvan ile cinsel birliktelik" ve "Bestiality (zoofili)" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı belirlendi. Bu bulgular, sanığın hayvanlara yönelik cinsel saldırı eğilimini ortaya koydu.

Sanığın telefonundaki videolardan birinde, market poşetinde biri kanlar içinde yatan iki yavru köpeğin görüntüleri ele geçirildi. Sanığın evinin balkonunda çekilen görüntülerde ise kan olduğu değerlendirilen lekeler tespit edildi ancak olay yeri incelemesi sırasında duvarların kısa süre önce boyandığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında sanığın, 30 Mart'ta 5, 26 Nisan'da ise 3 yavru köpeği evine getirdiği, her iki tarihte de köpeklerle içeri girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra elinde taşımakta zorlandığı çöp poşetleri ve kutularla dışarı çıktığı tespit edildi. Sanığın yavru köpekleri öldürdükten sonra çöpe attığı ve ardından temizlik yaptığı belirlendi.

Mahkeme, sanığın köpekleri sahiplendiğine ilişkin savunmasının kamera kayıtlarıyla örtüşmediğini, yavru köpeklerin yürümekte zorlandığını ve balkon camından kaçmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığını değerlendirdi.

Bulanamayan 12 yavru köpek için suç duyurusu

Gerekçeli kararda, sanığın yavru köpekleri cinsel amaçlarla evine getirdiği, cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ve aynı gün çöpe attığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Kamera kayıtlarında 14 Nisan'da sanığın tekmeleyerek evine aldığı ve kendilerine ulaşılamayan 12 yavru köpek hakkında iddianamede dava açılmadığına yer verilen kararda, bu hayvanlar yönünden ayrı suç duyurusunda bulunulması gerektiği ifade edildi.

Sanığın eylemlerinin her birisinin yenilenen kasıtla işlenen ayrı suçlar olduğu belirtilen kararda, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun önem ve değeri, meydana gelen zarar, sanığın tehlikeliliği ve kastı dikkate alınarak, hakkaniyete uygun ve ölçülü olacağı gözetilerek, indirim yapılmadan üst sınırdan cezalandırma yapıldığı kaydedildi.

Kararda ayrıca, sanığın hayvanlarla cinsel ilişkileri içeren bir kısım videoların ekran görüntüsünü alarak kaydettiğinin anlaşıldığı, "müstehcenlik" suçundan ve sanığın eylemi değişik tarihlerde birden çok kez gerçekleştirmesi sebebiyle zincirleme suç hükümleri kapsamında artırım yapılması gerektiğine yer verildi.