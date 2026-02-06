Haberler

Ankara'daki kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da yasa dışı yollarla topladıkları reçeteli ilaçları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri 15 milyon lira olan yaklaşık 100 bin hap ele geçirildi.

Ankara'da yasa dışı yollarla topladıkları reçeteli ilaçları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lira olan yaklaşık 100 bin hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı özel izne tabi olan kalp, astım ve nöroloji ilaçlarını yasa dışı yollarla piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çankaya'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında; 55 bin 724 reçeteli ilaç ile 43 bin 680 uyuşturucu etkili narkotik ecza olmak üzere toplam 99 bin 404 hap bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

