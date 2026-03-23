Mamak'ta Otobüste Kavga: 1 Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan ve dışarıda da devam eden 'yan bakma' kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsünde 2 kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten indi. Bu kişilerden biri, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiye saldırıp yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
