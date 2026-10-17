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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tespit edildi, 32'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i ifadelerinin ardından bırakılırken 7'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden, 7'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucuyla ilgili suçlar ile silah taşıma ve bulundurma kanununa muhalefet suçu kapsamında 33 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin 32'si gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i ifadelerinin alınmasının ardından bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliklerine çıkarılan diğer şüphelilerden 7'si hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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