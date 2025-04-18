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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 635 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 635 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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