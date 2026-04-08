Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli tutuklandı

Başkentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda, 107 şüpheliden 41'i tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 29 Mart-4 Nisan arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 107 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 sentetik ecza, 652 gram kokain, 206 gram bonzai, 201 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 4 tabanca, 82 fişek ile 238 bin 725 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
