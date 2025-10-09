Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 813 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 813 gram sentetik uyuşturucu ve para ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Kahramankazan'ın Dağyaka Mahallesi yakınlarında bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tırın çekiciye bağlı dorsenin yan tarafında bulunan kapaklı bölmede 2 ayakkabının tabanlarına gizlenmiş 813 gram sentetik uyuşturucu ile 13 bin 100 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan İran uyruklu Ferhat G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.