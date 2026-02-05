Ankara'da midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda ihbar üzerine gözaltına aldığı İran uyruklu M.E. ve M.O.'nun midelerinde 1 kilo 137 gram sentetik uyuşturucu buldu. Zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Esenboğa Havalimanı'nda yabancı uyruklu M.E. ile M.O'yu gözaltına aldı.
Şüphelilerin midelerinde 1 kilo 137 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel