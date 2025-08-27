Ankara'da Uluslararası Tasarım Kongresi Düzenlenecek

Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, tasarım tarihi alanında uzman araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek "Birleşen Yollar: Yaratıcı Ekonomide Tasarım" başlıklı uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Design History Society tarafından düzenlenen kongrenin 17'ncisi, üniversitenin ev sahipliğinde 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Açılış töreni Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapılacak kongreye, 26 ülkeden tasarım tarihi alanında uzman araştırmacılar katılacak. Yaklaşık 100 delegenin yer alacağı kongrede, alandaki güncel araştırmalara ilişkin sunumlar yapılacak.

Kongrenin açılış konuşmaları programında ise Londra Yaratıcı Endüstriler Elçisi John Newbigin ile kongrenin Bilimsel Komite Üyesi ve Oxford Üniversitesi Yaratıcı Yazım Programı Kurucusu Dr. Clare Morgan yer alıyor.