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İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler
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İngiltere-Gana maçının ardından konuşan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, verilmediğini düşündüğü penaltı nedeniyle VAR'a tepki gösterdi. Queiroz, "VAR kahve içmeye gitti" sözleriyle dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

QUEIROZ'DAN PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakem yönetimini eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Gana lehine verilmediğini düşündüğü penaltı pozisyonuna ilişkin, "İngiltere şanslıydı, Gana'nın penaltısının verilmediği anlarda VAR kahve içmeye gitti." ifadelerini kullandı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Gruptaki ikinci maçlar sonunda İngiltere ile Gana sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Çok haklı İngiltere ucuz kurtuldu valla .

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