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Ankara Valiliği: Temelli'de Düşen Tusaş'a Ait Eğitim Helikopterindeki İki Personel Yaralandı

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Ankara Valiliği, Sincan Temelli Mahallesi'nde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğünü, iki personelin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, kaza nedeni araştırılıyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Sincan'ın Temelli Mahallesi'nde TUSAŞ'a ait eğitim helikopterinin düştüğünü, helikopterde bulunan iki personelin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır."

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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