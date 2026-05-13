Ankara'da triatlet Berkan Kobal'ın öldüğü kazaya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

NERİMAN SENANUR TORUN - Ankara'da geçen yıl aracıyla çarparak triatlet Berkan Kobal'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet İhsan C'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 27 Ağustos 2025'te İşçi Blokları Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sanık Ahmet İhsan C'nin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce başka bir araca, ardından Kobal'ın kullandığı bisiklete çarpması sonucunda maktulün hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gerekçeli kararda, olayın ardından tutuklandığı belirtilen sürücü Ahmet İhsan C'nin, "ev hapsi" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kaza sırasında alkolsüz olduğu ancak Trafik Kazası Tespit Tutanağına göre, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı gerekçeli kararda, Kobal'ın kusurunun olmadığı, araç sürücüsünün kazada asli ve tam kusurlu olduğu, sanığın ifadesinde kazaya sebep olduğunu iddia ettiği su birikintisinin kazada etkisinin bulunmadığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanık Ahmet İhsan C'nin sevk ve idaresindeki aracın gündüz vakti meskun mahalde, hız sınırının 82 kilometre olduğu, 4 şeritli bölünmüş yolda saatte 119 kilometre hızla seyrettiği, direksiyon hakimiyetine gerekli önem ve özeni göstermediği anlaşılmıştır. Sevk ve idare hatası ile sol şerit üzerinden seyirle geldiği olay mahallinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta şeritte düz seyir halinde olan tanık H.A. yönetimindeki araca sağ arkasından çarptığı belirlenmiştir. Ardından sanığın, savrularak yolun en sağında düz seyir halinde olan bisiklet sürücüsü Kobal'a 'asli ve tam kusurla' çarptığı, kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Kobal'ın 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybettiği anlaşılmış olup sanığın üzerine atılı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay mahkumiyetine karar verilmiştir."