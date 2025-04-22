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Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Boğaziçi Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Köprüsü'nde, 19 Mayıs Bulvarı'na seyir halindeki, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 20 GG 341 ve 78 BF 355 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, çekici yardımıyla otomobillerin kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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