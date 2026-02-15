Ankara'da yarın toz taşınımı bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.