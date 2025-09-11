Ankara'da Ters Fay Nitelikli 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dağdemir- Kalecik Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon, büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon, büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.