Haberler

Ankara'da Ters Fay Nitelikli 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin Çankırı Fay zonu üzerinde olduğunu açıkladı. Bu bölge, büyük depremlere neden olabilecek bir fay hattına sahip.

(ANKARA) - Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dağdemir- Kalecik Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon, büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon, büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.